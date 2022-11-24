***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Vento Serbest Fon'da, SPK'nın 07.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28274 sayılı yazısı ile onay verilen değişiklikler bugün itibariyle yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081981BIST