***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Vento Serbest Fonu'nda, SPK'nın 16.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-33325 sayılı yazısı ile onay verilen değişiklikler bugün itibariyle yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126609BIST