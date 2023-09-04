***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2023 tarih ve E-12233903-305.04-41432 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191259BIST