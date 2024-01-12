***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.01.2024 16:37
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve E-12233903-305.04-46292 sayılı yazısı ile Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Serbest Fon'unun bugünden itibaren yürürlüğe girecek İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239054
BIST
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16:498.056
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 160,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.072
16:4930,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1074
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4932,9954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0340
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:491.986,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 30,97
|Açılış
|: 1.986,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:47
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|138.521.429
|% 9,97
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|666.788.072
|% 9,96
|
|VRGYO
|27,82
|239.050.013
|% 9,96
|
|ISBTR
|508.500,00
|2.049.000
|% -10,00
|
|KRSTL
|12,02
|197.672.123
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.722.394
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|KRGYO
|36,90
|86.621.915
|% -6,82
|
|YKBNK
|23,38
|10.491.069.593
|% 0,34
|
|THYAO
|253,50
|8.652.806.993
|% 2,76
|
|ISCTR
|26,68
|7.976.850.534
|% 3,73
|
|AKBNK
|43,84
|7.586.507.036
|% 6,61
|
|GARAN
|68,80
|3.730.611.643
|% 4,88
|
|YKBNK
|23,38
|10.491.069.593
|% 0,34
|
|ISCTR
|26,68
|7.976.850.534
|% 3,73
|
|AKBNK
|43,84
|7.586.507.036
|% 6,61
|
|EKGYO
|8,31
|1.209.420.149
|% 1,71
|
|SKBNK
|4,72
|458.183.580
|% 2,61
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0883
|30,0968
|% 0,36
|
|Euro
|32,9723
|32,9805
|% -0,15
|
|Sterlin
|38,2501
|38,4419
|% 0,26
|
|Frank
|35,1609
|35,3727
|% 0,33
|
|Riyal
|8,0017
|8,0418
|% 0,35
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,30
|% 0,66
|
|Platin
|927,77
|929,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,84
|995,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,84
|79,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,19
|2.053,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
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17:02KUYAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 59.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 004 adet işlem
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17:01ISFIN
Yüzde 6.52 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 243, 462 adet işlem
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17:00XU100
Endeks 8, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 96, 114.00 milyon TL de
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17:00VKING
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 239 adet işlem
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16:59TATEN
Yüzde 7.44 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 791, 734 adet işlem