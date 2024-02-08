***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTasarruf Sahiplerine DuyuruNeo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (NZH) Sermaye Piyasası Kurulunun 02/01/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47535 sayılı yazısı ile izin verilen Neo Portföy Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Neo Portföy İkinci Değişken Fon olarak dönüşümü bugünden itibaren yürürlüğe girecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247882BIST