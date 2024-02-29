***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-50194 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliğine izin verilmiş olup, değişikliğe ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252869BIST