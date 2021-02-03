***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.02.2021 16:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Neo Portföy Birinci Serbest Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-696 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
"Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907240
BIST
16:341.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,87
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:347,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:348,6251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0424
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:34424,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,90
|Açılış
|: 424,31
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:34
|MERKO
|9,02
|149.117.137
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,52
|19.163.699
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,50
|2.150.186.258
|% 1,63
|
|GARAN
|9,97
|1.319.869.673
|% 2,89
|
|KOZAL
|122,90
|1.081.713.180
|% 1,32
|
|ODAS
|4,14
|917.513.039
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,08
|778.153.782
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,50
|2.150.186.258
|% 1,63
|
|TSKB
|1,86
|556.334.085
|% 1,09
|
|ODAS
|4,14
|917.513.039
|% 3,24
|
|GSDHO
|2,66
|530.908.653
|% 5,98
|
|DOHOL
|4,08
|778.153.782
|% -3,32
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1702
|7,1743
|% -0,39
|
|Euro
|8,6194
|8,6251
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,7492
|9,7981
|% -0,61
|
|Frank
|7,9469
|7,9948
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9063
|1,9159
|% -0,41
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|3,50
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.872
|4,38
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|2,12
|
|Çeyrek
|678
|695
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,08
|
|B. Petrol
|58,15
|58,15
|0,35
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49FADE
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 988, 451 adet işlem
-
16:48AVOD
Yüzde 5.08 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 784, 267 adet işlem
-
16:47PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 655, 327 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 9 artarak (% 0.49 ) 1, 611
-
16:46XU100
Endeks 1, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 490.00 milyon TL de