***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname ve Yatırımcı Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916105BIST