***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.04.2021 17:17
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930570
BIST
17:221.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:228,3305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1514
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:2210,0034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1368
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
17:22477,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,99
|Açılış
|: 477,77
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:22
|FORMT
|1,18
|10.495.142
|% 18,00
|
|INTEM
|31,68
|4.121.891
|% 10,00
|
|HLGYO
|3,30
|66.028.994
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.711.166
|% 10,00
|
|DARDL
|21,78
|15.445.224
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.864.903
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|155.548.893
|% -9,80
|
|ANELE
|4,03
|100.585.703
|% -9,64
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,00
|1.397.483.926
|% 0,57
|
|EREGL
|17,76
|782.188.777
|% -0,45
|
|KOZAL
|106,20
|755.381.821
|% 1,05
|
|SASA
|44,52
|505.406.730
|% -0,18
|
|THYAO
|11,23
|490.670.733
|% 3,03
|
|GARAN
|7,00
|1.397.483.926
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,07
|330.392.654
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|282.476.720
|% -1,10
|
|TSKB
|1,20
|130.469.226
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,89
|226.748.579
|% -1,37
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3239
|8,3305
|% 1,85
|
|Euro
|9,9951
|10,0034
|% 1,39
|
|Sterlin
|11,4806
|11,5382
|% 1,05
|
|Frank
|9,0281
|9,0825
|% 1,59
|
|Riyal
|2,2138
|2,2249
|% 1,78
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|-0,04
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37KAREL
Yüzde 9.45 oranında artışla 26.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 838 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 5 artarak (% 0.47 ) 1, 404
-
17:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, KOZAL
-
17:36XU100
Endeks 1, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 12, 397.00 milyon TL de
-
17:35AVTUR
Yüzde 6.51 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 010 adet işlem