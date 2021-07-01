***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2021 18:54
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NBZ Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945561
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0314
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
18:0510,3102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0167
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
18:05493,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,06
|Açılış
|: 493,11
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
492,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|SISE
|7,76
|315.806.352
|% 1,57
|
|TAVHL
|25,42
|307.946.255
|% 7,17
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|HALKB
|5,07
|240.899.192
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6664
|8,6715
|% -0,32
|
|Euro
|10,2954
|10,3079
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,8949
|11,9545
|% -0,86
|
|Frank
|9,3234
|9,3796
|% -0,45
|
|Riyal
|2,3029
|2,3144
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|1,05
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|1,21
|