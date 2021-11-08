***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.11.2021 15:13
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NRG- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Para Piyasası Fonu İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975704
BIST
15:361.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,82
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:369,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7451
En Düşük
9,6551
15:3611,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0663
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2884
En Düşük
11,1772
15:36568,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,93
|Açılış
|: 569,23
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
569,39
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:36
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.389.050
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|84.777.791
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|84.510.758
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.663.820
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.707.182
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|111.007.264
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,15
|21.965.093
|% -5,11
|
|FENER
|30,30
|68.725.705
|% -4,84
|
|THYAO
|17,96
|2.255.040.651
|% 1,76
|
|GARAN
|10,64
|1.755.953.298
|% 0,28
|
|PETKM
|6,95
|1.272.504.728
|% 4,04
|
|ASELS
|16,93
|701.973.544
|% 1,26
|
|KRDMD
|7,23
|630.594.419
|% 2,41
|
|TSKB
|1,62
|311.279.071
|% 3,18
|
|PETKM
|6,95
|1.272.504.728
|% 4,04
|
|GARAN
|10,64
|1.755.953.298
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,01
|490.353.667
|% 0,00
|
|THYAO
|17,96
|2.255.040.651
|% 1,76
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7378
|9,7389
|% 0,62
|
|Euro
|11,2767
|11,2855
|% 0,59
|
|Sterlin
|13,1285
|13,1943
|% 0,78
|
|Frank
|10,6078
|10,6717
|% 0,37
|
|Riyal
|2,5887
|2,6017
|% 0,62
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,01
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.760
|3.817
|19,00
|
|Tam
|3.743
|3.837
|19,71
|
|Yarım
|1.809
|1.856
|9,53
|
|Çeyrek
|907
|928
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,38
|83,38
|0,64
|