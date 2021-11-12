***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.11.2021 15:11
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NSK Neo Portföy Birinci Serbest Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977373
BIST
15:001.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:009,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0356
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:0011,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0360
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:00590,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,74
|Açılış
|: 590,52
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler14:59
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|30.341.485
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.676.617
|% 9,91
|
|DOAS
|44,84
|228.632.027
|% 8,00
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|40.379.889
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|257.012.711
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.135.357
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,37
|75.988.338
|% -8,14
|
|PETKM
|7,52
|2.397.032.962
|% -1,70
|
|GARAN
|10,66
|960.092.232
|% 0,57
|
|THYAO
|17,65
|894.424.254
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,43
|592.362.529
|% 0,13
|
|KOZAL
|113,80
|513.404.740
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.135.357
|% -9,63
|
|PETKM
|7,52
|2.397.032.962
|% -1,70
|
|ODAS
|1,59
|392.021.666
|% 5,30
|
|YKBNK
|3,09
|349.355.417
|% 0,32
|
|GARAN
|10,66
|960.092.232
|% 0,57
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9376
|9,9429
|% 0,40
|
|Euro
|11,3790
|11,3853
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2586
|13,3251
|% 0,46
|
|Frank
|10,7161
|10,7806
|% 0,12
|
|Riyal
|2,6393
|2,6525
|% 0,23
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-12,27
|
|Altın Gr.
|589
|589
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|3.903
|3.962
|-30,00
|
|Tam
|3.887
|3.984
|-26,98
|
|Yarım
|1.879
|1.927
|-13,05
|
|Çeyrek
|942
|964
|-6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:59
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