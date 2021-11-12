***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.11.2021 15:12
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977376
BIST
16:051.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:059,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0511,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0456
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:05593,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,20
|Açılış
|: 593,06
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:05
|OYLUM
|9,73
|35.399.095
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.846.037
|% 9,91
|
|BERA
|10,29
|242.712.982
|% 8,32
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|CEOEM
|10,04
|55.733.764
|% 7,73
|
|KZBGY
|32,02
|41.772.534
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.793.996
|% -9,95
|
|ULUFA
|2,42
|89.923.364
|% -6,20
|
|YEOTK
|53,00
|58.986.859
|% -5,27
|
|ARASE
|106,70
|94.420.398
|% -3,26
|
|SOKM
|13,79
|265.660.092
|% 5,27
|
|BASGZ
|15,57
|259.793.996
|% -9,95
|
|BERA
|10,29
|242.712.982
|% 8,32
|
|ATATP
|55,00
|112.708.961
|% 3,77
|
|ARASE
|106,70
|94.420.398
|% -3,26
|
|ULUFA
|2,42
|89.923.364
|% -6,20
|
|BERA
|10,29
|242.712.982
|% 8,32
|
|SOKM
|13,79
|265.660.092
|% 5,27
|
|BASGZ
|15,57
|259.793.996
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,55
|51.846.037
|% 9,91
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9441
|9,9513
|% 0,48
|
|Euro
|11,3902
|11,3960
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,2758
|13,3424
|% 0,59
|
|Frank
|10,7265
|10,7911
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6427
|2,6560
|% 0,37
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,07
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.899
|3.996
|-14,85
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|-7,19
|
|Çeyrek
|945
|967
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|-1,25
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:21DITAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 753, 755 adet işlem
-
16:19ALBRK
Yüzde 5.03 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 725, 822 adet işlem
-
16:18ATATP
Yüzde 4.06 oranında artışla 55.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 705 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 79 artarak (% 0.72 ) 1, 780
-
16:17XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 15, 583.00 milyon TL de