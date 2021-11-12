***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.11.2021 15:12
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Balkan Serbest Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977377
BIST
16:061.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,32
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:069,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0611,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0456
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:06593,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 593,34
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:06
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.401.528
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.846.037
|% 9,91
|
|DOAS
|45,20
|260.337.332
|% 8,86
|
|PRKAB
|34,90
|156.691.005
|% 8,18
|
|KZBGY
|32,02
|41.807.436
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.889.502
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.761.772
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,43
|90.307.159
|% -5,81
|
|PETKM
|7,56
|2.487.077.602
|% -1,18
|
|THYAO
|17,76
|1.269.995.463
|% 0,23
|
|GARAN
|10,65
|1.187.332.427
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,44
|631.825.688
|% 0,27
|
|TUPRS
|154,80
|552.905.949
|% -1,09
|
|ADESE
|1,22
|432.761.772
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.487.077.602
|% -1,18
|
|ODAS
|1,56
|472.225.503
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|436.319.148
|% 0,32
|
|GARAN
|10,65
|1.187.332.427
|% 0,47
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9448
|9,9495
|% 0,47
|
|Euro
|11,3902
|11,3960
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,2760
|13,3426
|% 0,59
|
|Frank
|10,7263
|10,7910
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6432
|2,6565
|% 0,39
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,09
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.897
|3.995
|-16,19
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|-7,84
|
|Çeyrek
|945
|966
|-3,91
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,42
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 79 artarak (% 0.72 ) 1, 780
-
16:17XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 15, 583.00 milyon TL de
-
16:16DITAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 751, 098 adet işlem
-
16:15ALBRK
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 112, 765 adet işlem
-
16:14GLRYH
Yüzde 7.28 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 282, 521 adet işlem