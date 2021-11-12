***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.11.2021 15:17
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NZH Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977386
BIST
15:321.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,42
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:329,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0203
|Açılış
|: 9,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:3211,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0342
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:32591,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,87
|Açılış
|: 591,60
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|34.458.733
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.807.743
|% 9,91
|
|DOAS
|45,04
|245.842.306
|% 8,48
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|41.176.162
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.389.643
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.571.219
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,43
|87.320.874
|% -5,81
|
|PETKM
|7,57
|2.457.509.293
|% -1,05
|
|THYAO
|17,81
|1.174.917.958
|% 0,51
|
|GARAN
|10,68
|1.066.465.531
|% 0,75
|
|KRDMD
|7,45
|617.587.460
|% 0,40
|
|KOZAL
|113,80
|532.951.724
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.571.219
|% -9,63
|
|PETKM
|7,57
|2.457.509.293
|% -1,05
|
|ODAS
|1,56
|451.676.862
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,10
|433.140.032
|% 0,65
|
|GARAN
|10,68
|1.066.465.531
|% 0,75
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9211
|9,9236
|% 0,20
|
|Euro
|11,3751
|11,3846
|% 0,30
|
|Sterlin
|13,2655
|13,3320
|% 0,51
|
|Frank
|10,7159
|10,7804
|% 0,12
|
|Riyal
|2,6391
|2,6523
|% 0,23
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,41
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.907
|3.966
|-26,00
|
|Tam
|3.893
|3.991
|-20,78
|
|Yarım
|1.882
|1.930
|-10,05
|
|Çeyrek
|944
|965
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:42BERA
Yüzde 7.47 oranında artışla 10.21 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 596, 292 adet işlem
-
15:41ALBRK
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 047 adet işlem
-
15:40TATGD
Yüzde 5.54 oranında artışla 10.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 326, 247 adet işlem
-
15:39MGROS
Yüzde 4.04 oranında artışla 39.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 869, 267 adet işlem
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 57 artarak (% 0.88 ) 1, 448