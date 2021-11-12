***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.11.2021 15:18
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NZT Neo Portfoy PY Orta Vadeli Borclanma Aracları Özel Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977388
BIST
15:441.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
15:449,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0401
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:4411,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0373
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:44591,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,69
|Açılış
|: 591,56
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.818.176
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,72
|34.656.573
|% 9,83
|
|DOAS
|45,30
|252.588.217
|% 9,10
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|41.413.430
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.481.459
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.586.509
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|88.207.477
|% -6,20
|
|PETKM
|7,57
|2.465.812.859
|% -1,05
|
|THYAO
|17,79
|1.241.302.855
|% 0,40
|
|GARAN
|10,67
|1.074.682.376
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,45
|620.889.866
|% 0,40
|
|KOZAL
|114,00
|542.668.566
|% 0,26
|
|ADESE
|1,22
|432.586.509
|% -9,63
|
|PETKM
|7,57
|2.465.812.859
|% -1,05
|
|ODAS
|1,56
|452.706.146
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,10
|433.692.832
|% 0,65
|
|GARAN
|10,67
|1.074.682.376
|% 0,66
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9391
|9,9434
|% 0,40
|
|Euro
|11,3834
|11,3877
|% 0,33
|
|Sterlin
|13,2718
|13,3384
|% 0,56
|
|Frank
|10,7175
|10,7821
|% 0,13
|
|Riyal
|2,6403
|2,6536
|% 0,28
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,08
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.912
|3.971
|-21,00
|
|Tam
|3.894
|3.992
|-19,28
|
|Yarım
|1.882
|1.931
|-9,33
|
|Çeyrek
|944
|966
|-4,66
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-1,53
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:56TLMAN
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 268 adet işlem
-
15:55OZRDN
Yüzde 5.79 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 566, 799 adet işlem
-
15:54MERCN
Yüzde 4.66 oranında artışla 11.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 066, 555 adet işlem
-
15:53OYLUM
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 652, 012 adet işlem
-
15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, KOZAA