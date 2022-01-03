***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 13:10
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRG- Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987906
BIST
13:241.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 52,25
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:2413,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1567
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:2415,1200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0300
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,4300
En Düşük
15,1200
13:24785,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,39
|Açılış
|: 785,06
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:24
|CRFSA
|42,02
|3.131.036
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.389.552
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.230.455
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,61
|12.621.603
|% 9,21
|
|SONME
|39,80
|1.276.107
|% 9,04
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|NIBAS
|14,16
|16.813.458
|% -5,09
|
|BAGFS
|16,63
|40.247.106
|% -4,97
|
|RALYH
|12,75
|32.423.688
|% -3,77
|
|AKGRT
|10,23
|8.369.373
|% -3,49
|
|THYAO
|20,88
|991.337.950
|% 4,30
|
|GARAN
|11,46
|936.885.902
|% 1,69
|
|EREGL
|28,84
|718.542.185
|% 2,41
|
|YKBNK
|3,45
|632.381.557
|% 2,07
|
|SISE
|13,69
|562.478.608
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,45
|632.381.557
|% 2,07
|
|ODAS
|1,37
|150.114.805
|% 2,24
|
|GARAN
|11,46
|936.885.902
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,18
|134.721.982
|% 1,87
|
|TSKB
|1,47
|84.769.837
|% 2,08
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3803
|13,4112
|% 1,18
|
|Euro
|15,1000
|15,1200
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,0283
|18,1187
|% 0,88
|
|Frank
|14,6068
|14,6948
|% 0,94
|
|Riyal
|3,5503
|3,5681
|% 0,87
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-2,27
|
|Altın Gr.
|788
|788
|8,73
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.331
|-3,00
|
|Tam
|5.225
|5.362
|-2,41
|
|Yarım
|2.525
|2.594
|-1,17
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,07
|0,15
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,02
|