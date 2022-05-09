***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.05.2022 17:09
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027841
BIST
17:272.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:2715,0944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1494
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:2715,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1200
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:27902,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,16
|Açılış
|: 902,05
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KAPLM
|91,30
|69.507.004
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.790
|% 9,97
|
|YUNSA
|30,46
|63.782.943
|% 9,96
|
|SMRTG
|22,52
|312.999.515
|% 9,96
|
|DEVA
|36,28
|145.488.791
|% -8,48
|
|TDGYO
|7,25
|3.859.308
|% -6,45
|
|PAMEL
|105,00
|6.771.042
|% -6,25
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANEL
|5,31
|3.089.823
|% -4,84
|
|THYAO
|42,40
|3.219.595.833
|% 0,05
|
|KRDMD
|16,27
|2.953.298.497
|% 5,10
|
|SISE
|19,38
|2.629.957.979
|% -0,05
|
|TUPRS
|247,00
|1.986.440.733
|% -3,21
|
|EREGL
|33,48
|1.977.681.474
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,68
|840.310.020
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.162.045.819
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,27
|2.953.298.497
|% 5,10
|
|AKBNK
|8,67
|1.348.399.847
|% -0,57
|
|SISE
|19,38
|2.629.957.979
|% -0,05
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0846
|15,0944
|% 1,00
|
|Euro
|15,8787
|15,8942
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,5387
|18,6316
|% 0,86
|
|Frank
|15,1147
|15,2058
|% 0,42
|
|Riyal
|4,0118
|4,0320
|% 1,02
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,92
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.200
|-4,00
|
|Tam
|6.090
|6.245
|9,53
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|4,60
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,75
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42IPEKE
Yüzde 4.17 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 675, 211 adet işlem
-
17:41LIDFA
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 869, 261 adet işlem
-
17:40RALYH
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 050, 357 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, KCHOL
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.48 ) 2, 212