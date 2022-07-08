***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.07.2022 12:57
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044416
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0564
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,5751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6139
En Düşük
17,4369
12:35967,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,82
|Açılış
|: 967,20
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
972,43
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3140
|17,3244
|% 0,33
|
|Euro
|17,5649
|17,5751
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,7009
|20,8047
|% 0,08
|
|Frank
|17,6496
|17,7559
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5998
|4,6228
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,70
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,82
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.511
|6.613
|27,00
|
|Yarım
|3.187
|3.235
|15,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,31
|