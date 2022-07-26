***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.07.2022 16:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047782
BIST
17:562.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -11,10
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:5617,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0974
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:5618,1509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0503
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:56986,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,09
|Açılış
|: 986,16
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:56
|DOBUR
|57,75
|17.187.916
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|24.393.597
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,93
|75.428.552
|% 9,97
|
|IHAAS
|29,78
|10.942.136
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.503.443
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,15
|4.127.575
|% -5,93
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|ESCAR
|53,05
|17.171.902
|% -5,01
|
|THYAO
|49,00
|3.817.864.576
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,20
|1.689.217.096
|% 0,95
|
|YKBNK
|4,75
|1.214.373.676
|% -1,25
|
|EREGL
|27,66
|1.206.534.425
|% -2,74
|
|GARAN
|15,06
|1.161.462.474
|% -3,77
|
|EKGYO
|3,20
|1.689.217.096
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,54
|626.842.729
|% 3,36
|
|TSKB
|2,50
|639.681.361
|% 2,88
|
|YKBNK
|4,75
|1.214.373.676
|% -1,25
|
|ODAS
|3,75
|561.024.902
|% -1,06
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8583
|17,8695
|% 0,55
|
|Euro
|18,1187
|18,1509
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,4396
|21,5471
|% 0,39
|
|Frank
|18,4843
|18,5956
|% 0,70
|
|Riyal
|4,7396
|4,7634
|% 0,48
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-1,41
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,82
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.650
|6.711
|-5,00
|
|Yarım
|3.240
|3.281
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,43
|