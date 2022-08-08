***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.08.2022 16:30
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy İkinci Para Piyasası(TL)Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 21.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23120 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052959
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0453
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1113
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.032,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.032,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9245
|17,9693
|% 0,32
|
|Euro
|18,2996
|18,3499
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,6619
|21,7705
|% 0,49
|
|Frank
|18,7442
|18,8571
|% 1,06
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|13,01
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|9,58
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.904
|6.994
|4,00
|
|Yarım
|3.364
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,48
|
|B. Petrol
|96,16
|96,16
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
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17:59
RODRG, OBASE, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında