***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.08.2022 17:51
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun
katılma paylarına ilişkin
İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24394 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055959
BIST
17:362.883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 25,76
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
17:3617,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
17:3618,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0574
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
17:361.026,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.026,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler17:36
|MRSHL
|233,20
|45.591.001
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.443.787
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.145.868
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.315.221
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.491.349.110
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|358.320.999
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|177.261.733
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.182.440
|% -9,94
|
|PAMEL
|154,40
|19.167.997
|% -8,64
|
|ATEKS
|44,74
|25.561.471
|% -7,14
|
|THYAO
|66,55
|7.908.611.046
|% 4,64
|
|TUPRS
|298,00
|4.525.431.592
|% 3,65
|
|YKBNK
|5,51
|2.862.900.477
|% 0,55
|
|AKBNK
|10,49
|2.515.159.424
|% 2,64
|
|GARAN
|18,86
|2.108.027.006
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,51
|2.862.900.477
|% 0,55
|
|EKGYO
|3,53
|1.493.128.259
|% 0,28
|
|TSKB
|3,86
|1.491.349.110
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,10
|1.584.286.063
|% 1,50
|
|DOHOL
|4,47
|1.120.230.216
|% 1,82
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9559
|17,9711
|% 0,07
|
|Euro
|18,3053
|18,3113
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,6787
|21,7875
|% 0,42
|
|Frank
|18,8622
|18,9758
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,02
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.959
|3,00
|
|Yarım
|3.359
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,76
|94,76
|-0,34
|
Seans Raporu
17:36
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17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, PETKM, THYAO
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 32 artarak (% 1.08 ) 2, 548
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, ALMAD, BRKO, EKIZ, INTEM, MRSHL, TRCAS