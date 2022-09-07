***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.09.2022 18:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Vento Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.08.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24999 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061154
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1893
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2458
En Düşük
18,0019
18:051.007,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.007,09
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.007,23
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2216
|18,2317
|% -0,01
|
|Euro
|18,2206
|18,2406
|% 1,05
|
|Sterlin
|20,9332
|21,0382
|% -0,00
|
|Frank
|18,5707
|18,6825
|% 0,71
|
|Riyal
|4,8356
|4,8599
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,59
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.797
|6.891
|51,00
|
|Yarım
|3.312
|3.366
|27,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.686
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,23
|
|B. Petrol
|88,55
|88,55
|-4,28
|