***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Vento Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.08.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24999 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061154BIST