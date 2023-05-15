***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.05.2023 17:03
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151456
BIST
17:594.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,21
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5919,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1129
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5921,4209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1804
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:591.274,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.274,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.074.646
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.474.309
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.860.362
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.881.767
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.892.814
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.129.791
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.435.550
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.053.504.502
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|272.585.504
|% -9,98
|
|THYAO
|124,10
|7.050.627.447
|% -6,41
|
|EREGL
|30,34
|3.186.431.456
|% -1,49
|
|SAHOL
|38,10
|2.803.829.382
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,26
|2.613.786.072
|% -0,59
|
|ASELS
|40,50
|2.423.901.058
|% -1,84
|
|EKGYO
|5,96
|2.295.088.220
|% 3,65
|
|KRDMD
|15,26
|2.613.786.072
|% -0,59
|
|KOZAL
|17,32
|2.317.523.269
|% 2,61
|
|EREGL
|30,34
|3.186.431.456
|% -1,49
|
|DOHOL
|7,97
|774.390.937
|% -9,94
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6689
|19,6769
|% 0,58
|
|Euro
|21,3988
|21,4209
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,5287
|24,6518
|% 1,05
|
|Frank
|21,8769
|22,0087
|% 0,79
|
|Riyal
|5,2278
|5,2541
|% 0,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,03
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.498
|4.667
|-197,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.334
|-91,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,36
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem