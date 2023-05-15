***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.05.2023 17:03
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151460
BIST
18:004.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,15%
|| -294,71
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0019,6790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1150
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
18:0021,4330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1925
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
18:001.274,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.274,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|FLAP
|5,83
|8.074.646
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.476.692
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|26.068.773
|% 9,97
|
|PCILT
|18,86
|4.606.167
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.101.843
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.285.219
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.555.611
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.211.395
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.053.774.545
|% -9,98
|
|THYAO
|123,80
|7.155.111.528
|% -6,64
|
|EREGL
|30,34
|3.224.176.826
|% -1,49
|
|SAHOL
|38,10
|2.805.918.177
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,24
|2.631.789.442
|% -0,72
|
|ASELS
|40,52
|2.449.174.445
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,94
|2.312.246.348
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,24
|2.631.789.442
|% -0,72
|
|KOZAL
|17,46
|2.353.371.025
|% 3,44
|
|EREGL
|30,34
|3.224.176.826
|% -1,49
|
|DOHOL
|7,97
|775.330.975
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6657
|19,6790
|% 0,59
|
|Euro
|21,3914
|21,4330
|% 0,91
|
|Sterlin
|24,5318
|24,6548
|% 1,06
|
|Frank
|21,8758
|22,0076
|% 0,78
|
|Riyal
|5,2291
|5,2554
|% 0,54
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,34
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.497
|4.666
|-198,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.333
|-92,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,17
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,35
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem