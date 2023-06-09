***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2023 17:00
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157716
BIST
17:295.632
En Düşük
|Değişim
|: 1,40%
|| 77,53
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
17:2923,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2615
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2925,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1149
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:291.477,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,10
|Açılış
|: 1.477,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:27
|UNLU
|10,12
|63.425.847
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.605.758
|% 10,00
|
|ADEL
|173,80
|101.980.279
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.044.754.555
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|51.026.500
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|48.313.057
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.306.835
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|IMASM
|16,32
|1.122.613.453
|% -7,59
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|THYAO
|176,60
|10.670.794.903
|% 2,91
|
|KRDMD
|22,18
|4.935.981.117
|% 4,72
|
|EREGL
|37,16
|3.767.594.445
|% 1,81
|
|KCHOL
|103,70
|3.299.494.742
|% 3,49
|
|TCELL
|38,38
|3.214.690.075
|% 6,61
|
|EKGYO
|8,12
|2.643.360.586
|% 3,31
|
|KRDMD
|22,18
|4.935.981.117
|% 4,72
|
|YKBNK
|12,39
|2.462.795.884
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,47
|2.147.964.783
|% -0,88
|
|AKBNK
|18,52
|2.353.049.777
|% -0,70
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3533
|23,3643
|% 1,10
|
|Euro
|25,1414
|25,1902
|% 0,49
|
|Sterlin
|29,3069
|29,4539
|% 1,24
|
|Frank
|25,8030
|25,9585
|% 0,75
|
|Riyal
|6,2081
|6,2392
|% 1,00
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-1,01
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.814
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,36
|0,31
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|0,13
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 97 artarak (% 1.34 ) 6, 294
-
17:42XU100
Endeks 5, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 77, 268.00 milyon TL de
-
17:42ALARK
Yüzde 5.42 oranında artışla 77.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 517, 908 adet işlem
-
17:41PNLSN
Yüzde 9.34 oranında artışla 43.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 485, 615 adet işlem
-
17:40MTRYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 478, 168 adet işlem