***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.06.2023 15:59
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161854
BIST
'
16:565.531
En Düşük
|Değişim
|: 1,89%
|| 102,83
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5625,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2241
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5627,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1550
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:561.560,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 29,70
|Açılış
|: 1.559,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DERIM
|10,34
|15.991.970
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.670.621
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|BOSSA
|12,93
|39.559.724
|% 9,95
|
|YAPRK
|69,05
|91.288.712
|% 9,95
|
|POLTK
|2.744,30
|73.299.221
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.269.416
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,34
|1.912.668.933
|% -8,41
|
|THYAO
|183,20
|7.283.799.344
|% 1,61
|
|AKBNK
|19,84
|4.156.706.168
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,86
|3.990.044.844
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,71
|2.749.507.632
|% 3,55
|
|GARAN
|31,68
|2.355.941.007
|% 4,35
|
|YKBNK
|12,86
|3.990.044.844
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,21
|1.542.596.027
|% 5,10
|
|AKBNK
|19,84
|4.156.706.168
|% 3,39
|
|ISCTR
|13,71
|2.749.507.632
|% 3,55
|
|ZOREN
|2,98
|520.706.479
|% 5,67
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0705
|25,0989
|% 0,90
|
|Euro
|27,2969
|27,3679
|% 0,57
|
|Sterlin
|31,7883
|31,9477
|% 0,54
|
|Frank
|27,8457
|28,0134
|% 0,58
|
|Riyal
|6,6634
|6,6968
|% 0,76
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|18,61
|
|Altın Gr.
|1.561
|1.562
|30,55
|
|Cumhuriyet
|10.365
|10.525
|438,00
|
|Tam
|10.301
|10.601
|444,13
|
|Yarım
|4.995
|5.160
|133,00
|
|Çeyrek
|2.505
|2.580
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,26
|0,45
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-1,39
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11TERA
Yüzde 6.54 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 505, 540 adet işlem
-
17:09BOSSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 765 adet işlem
-
17:08GSDDE
Yüzde 8.27 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 684, 460 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 42 artarak (% 1.49 ) 6, 151
-
17:07XU100
Endeks 5, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 63, 948.00 milyon TL de