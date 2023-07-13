***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Sermaye Piyasası Kurulu'nun, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yatırım fonu izahnamesinde değişiklik yapılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171710BIST