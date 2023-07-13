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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

13.07.2023 20:23
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yatırım fonu izahnamesinde değişiklik yapılmıştır."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171710


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