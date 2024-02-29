***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.02.2024 09:25
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252868
BIST
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12:239.153
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 90,34
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2331,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 31,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2333,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1081
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:232.043,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,92
|Açılış
|: 2.043,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:23
|ISYAT
|12,10
|56.148.494
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.975.081
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|105.271.851
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.368.306
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.609.548
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.438.333
|% -9,97
|
|KARTN
|115,90
|260.324.600
|% -6,23
|
|PKENT
|375,00
|147.942.183
|% -4,52
|
|EREGL
|45,98
|5.605.749.716
|% -1,96
|
|PGSUS
|882,50
|3.772.963.744
|% 3,16
|
|THYAO
|282,00
|3.395.612.860
|% 2,17
|
|REEDR
|67,45
|2.156.497.504
|% 7,15
|
|MIATK
|73,60
|2.082.411.610
|% 3,30
|
|EREGL
|45,98
|5.605.749.716
|% -1,96
|
|ISCTR
|10,97
|837.896.301
|% 0,09
|
|EKGYO
|11,28
|788.312.858
|% 1,17
|
|ZOREN
|5,45
|318.559.966
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,30
|1.253.814.640
|% 1,30
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2210
|31,2286
|% 0,09
|
|Euro
|33,9367
|33,9610
|% 0,32
|
|Sterlin
|39,4203
|39,6180
|% 0,09
|
|Frank
|35,4117
|35,6250
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3013
|8,3429
|% 0,08
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|886,73
|888,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,67
|943,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,51
|2.035,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:23
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12:30XU100
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