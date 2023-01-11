***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
11.01.2023 18:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Neo Portföy Vento Serbest Fon 11.01.2023 tarihinde 12.01.2023 vade %0 faiz oranıyla kredi kullanmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. 1.639.000 TL % 0 11/01/2023 12/01/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100468
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0427
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.128,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,32
|Açılış
|: 1.128,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.127,48
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7780
|18,7802
|% 0,03
|
|Euro
|20,1986
|20,2044
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7055
|22,8194
|% -0,17
|
|Frank
|20,1228
|20,2440
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% -0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-5,79
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.635
|7.702
|-33,00
|
|Yarım
|3.709
|3.768
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.884
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,20
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|1,74
|