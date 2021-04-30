***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 21:46
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933813
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05470,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,73
|Açılış
|: 470,99
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2835
|8,2930
|% 1,10
|
|Euro
|9,9521
|9,9741
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,4099
|11,4671
|% 0,10
|
|Frank
|9,0355
|9,0899
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2025
|2,2136
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-4,89
|
|Altın Gr.
|470
|471
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-1,41
|