***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 17:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NZH Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948984
BIST
17:471.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,69
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:478,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4710,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:47504,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:45
|TUREX
|11,57
|11.679.591
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|35.575.864
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.247.783
|% 9,85
|
|DERHL
|4,52
|26.138.424
|% 9,44
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.805.724
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.426.301
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.894.914
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.747.288
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.070.929
|% -9,90
|
|GARAN
|8,55
|798.467.336
|% -2,06
|
|THYAO
|13,68
|696.068.727
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,10
|537.838.465
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|438.173.947
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|386.932.072
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|386.932.072
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|266.930.546
|% -2,11
|
|GARAN
|8,55
|798.467.336
|% -2,06
|
|PETKM
|5,34
|438.173.947
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,10
|537.838.465
|% -0,70
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6840
|8,6866
|% 0,01
|
|Euro
|10,3088
|10,3146
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9217
|11,9815
|% -0,25
|
|Frank
|9,4576
|9,5146
|% 1,22
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,03
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
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