***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 17:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NZT Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948985
BIST
17:471.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,68
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:478,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4710,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:47504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:47
|TUREX
|11,57
|11.689.773
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.306.092
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|27.268.326
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.247.786
|% 9,85
|
|TRGYO
|3,41
|109.867.036
|% 9,65
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.765
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.492.384
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.017.507
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.100.804
|% -9,90
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|THYAO
|13,69
|703.739.716
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|271.824.822
|% -1,58
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6824
|% -0,03
|
|Euro
|10,3074
|10,3122
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9283
|11,9881
|% -0,20
|
|Frank
|9,4609
|9,5178
|% 1,25
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,70
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,05
|73,05
|-0,38
|