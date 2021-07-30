***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 14:39
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 1. DÖNEM BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953089
BIST
17:241.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:248,4424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:2410,0214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0472
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:24493,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,42
|Açılış
|: 493,98
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:24
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.800.877
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.547.713
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.327.578
|% 9,84
|
|EMKEL
|2,71
|33.434.316
|% 9,72
|
|METUR
|6,82
|97.941.717
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.950.840
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,72
|144.955.228
|% -9,19
|
|MEGAP
|6,72
|144.955.228
|% -9,19
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.308.122.721
|% 1,68
|
|KARSN
|4,53
|738.702.526
|% 7,86
|
|KRDMD
|7,83
|644.472.737
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,38
|616.555.106
|% 3,03
|
|EREGL
|20,02
|498.021.898
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,38
|616.555.106
|% 3,03
|
|KARSN
|4,53
|738.702.526
|% 7,86
|
|GARAN
|8,48
|1.308.122.721
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,83
|644.472.737
|% 0,77
|
|TRGYO
|3,54
|218.994.774
|% 5,67
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4351
|8,4424
|% -0,16
|
|Euro
|10,0113
|10,0214
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,6975
|11,7562
|% -0,66
|
|Frank
|9,2513
|9,3070
|% -0,49
|
|Riyal
|2,2396
|2,2508
|% -0,40
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|-29,86
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,45
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|
Seans Raporu
17:24
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