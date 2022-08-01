***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 18:22
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050565
BIST
11:152.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 17,08
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:1517,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0734
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
11:1518,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:151.022,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.022,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|KLRHO
|19,56
|14.108.217
|% 8,97
|
|YAYLA
|5,07
|3.815.880
|% -9,95
|
|IMASM
|64,95
|24.885.761
|% -7,28
|
|IHGZT
|0,78
|10.029.511
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,50
|46.704.529
|% -6,91
|
|THYAO
|52,10
|1.405.096.502
|% 1,17
|
|SASA
|49,66
|1.144.053.544
|% 6,80
|
|SISE
|22,88
|866.796.133
|% -0,95
|
|EREGL
|28,12
|452.055.108
|% 0,29
|
|HEKTS
|34,98
|416.086.563
|% 2,88
|
|EKGYO
|3,14
|324.608.945
|% 0,00
|
|TSKB
|2,71
|250.812.905
|% 3,04
|
|SKBNK
|1,74
|117.305.265
|% 2,96
|
|YKBNK
|4,86
|295.318.540
|% 0,21
|
|KRPLS
|6,76
|373.382.952
|% 8,86
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9484
|17,9592
|% 0,41
|
|Euro
|18,3763
|18,3914
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,8321
|21,9416
|% -0,15
|
|Frank
|18,7795
|18,8926
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,22
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.819
|6.876
|-7,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,31
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,00
|
|B. Petrol
|98,68
|98,68
|-1,35
|
Seans Raporu
11:15
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11:30XU100
Endeks 2, 674 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 12, 354.00 milyon TL de
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11:30NTGAZ
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 049, 302 adet işlem
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11:28SASA
Yüzde 6.97 oranında artışla 49.74 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 431, 621 adet işlem
-
11:27ITTFH
Yüzde 4.92 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 834, 991 adet işlem
-
11:26GRNYO
Yüzde 5.34 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 614 adet işlem