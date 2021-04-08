***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:57
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NZH-Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925575
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
18:059,7212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,03
|Açılış
|: 459,34
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|26.973.509
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.250
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.631.531
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.052
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.711.129
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.044.445
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.109.933
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.157.874
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.679.985
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.208.039
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.463.694
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.637.263
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|646.746.264
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|634.528.336
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|624.356.512
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|634.528.336
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|328.755.666
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|263.333.179
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.637.263
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|140.116.605
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1433
|8,1529
|% 0,08
|
|Euro
|9,7054
|9,7155
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,1492
|11,2051
|% -0,12
|
|Frank
|8,7656
|8,8184
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1645
|2,1753
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,33
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,68
|0,09
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de