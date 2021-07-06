***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 15:08
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
NSK-Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946918
BIST
16:311.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.391
16:318,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:3110,2597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0332
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:31504,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,26
|Açılış
|: 504,66
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:30
|GWIND
|3,74
|136.193.781
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.094.011
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.434
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.316.462
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,35
|7.437.119
|% -4,93
|
|GARAN
|8,73
|1.252.856.101
|% 1,04
|
|THYAO
|14,06
|524.230.143
|% -0,42
|
|KOZAL
|111,50
|399.813.280
|% 0,09
|
|KRDMD
|7,00
|382.594.596
|% 1,16
|
|EREGL
|18,23
|382.357.042
|% 0,05
|
|YKBNK
|2,24
|325.611.812
|% 0,45
|
|GARAN
|8,73
|1.252.856.101
|% 1,04
|
|PEKGY
|1,33
|100.287.821
|% 3,10
|
|ODAS
|1,92
|142.474.179
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,46
|381.431.430
|% 0,37
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6685
|8,6705
|% 0,07
|
|Euro
|10,2560
|10,2621
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9668
|12,0268
|% 0,02
|
|Frank
|9,3502
|9,4065
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% 0,05
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|15,99
|
|Altın Gr.
|504
|505
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|34,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|33,34
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|16,12
|
|Çeyrek
|805
|823
|8,07
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|-1,14
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:40CEOEM
Yüzde 8.30 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 346 adet işlem
-
16:38NTGAZ
Yüzde 6.05 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 980, 833 adet işlem
-
16:35DERHL
Yüzde 4.65 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 919, 440 adet işlem
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, GARAN, VESTL
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 53 artarak (% 0.21 ) 1, 233