***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 15:08
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NZH-Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946919
BIST
18:001.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,71
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:008,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0419
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7063
En Düşük
8,6270
18:0010,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:00504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,97
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EDATA
|7,26
|19.229.468
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|137.343.551
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|1.159.072
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|FADE
|21,98
|60.048.148
|% -6,94
|
|GARAN
|8,60
|1.519.795.728
|% -0,46
|
|THYAO
|13,89
|761.536.968
|% -1,63
|
|EREGL
|18,04
|507.179.936
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,21
|483.312.744
|% -0,90
|
|AKBNK
|5,38
|479.446.280
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,21
|483.312.744
|% -0,90
|
|GARAN
|8,60
|1.519.795.728
|% -0,46
|
|PEKGY
|1,34
|143.018.516
|% 3,88
|
|TSKB
|1,29
|125.318.490
|% 0,00
|
|ODAS
|1,97
|175.433.013
|% 3,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7014
|8,7063
|% 0,48
|
|Euro
|10,2899
|10,2952
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9633
|12,0233
|% -0,01
|
|Frank
|9,3657
|9,4221
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,26
|
|Altın Gr.
|504
|505
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-1,79
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
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17:59
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
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17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
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17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem