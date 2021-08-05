***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:32
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ - Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954996
BIST
16:331.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.425
En Düşük
1.408
16:338,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0682
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:3310,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0953
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:33496,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,94
|Açılış
|: 496,92
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:31
|VBTYZ
|20,90
|4.997.545
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.872.027
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.113.334
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.077.547
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.491.196
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.423.719
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.295.289
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.048.252
|% -9,84
|
|SANFM
|20,04
|8.349.386
|% -6,79
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,21
|1.707.617.022
|% 1,21
|
|KOZAL
|111,40
|1.551.240.490
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,30
|709.804.216
|% 2,91
|
|KOZAA
|14,37
|547.671.782
|% 3,83
|
|AKBNK
|5,46
|410.488.054
|% 0,74
|
|GARAN
|9,21
|1.707.617.022
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,48
|363.643.759
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,46
|410.488.054
|% 0,74
|
|ODAS
|1,38
|91.295.660
|% 2,22
|
|CEMAS
|1,37
|81.001.158
|% 0,00
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5397
|8,5429
|% 0,81
|
|Euro
|10,1244
|10,1305
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,8435
|11,9029
|% 0,88
|
|Frank
|9,3793
|9,4358
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2694
|2,2808
|% 0,68
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,09
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|23,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|25,79
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|12,48
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,06
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|0,15
|