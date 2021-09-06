***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 15:06
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
NZT - AĞUSTOS 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961956
BIST
16:501.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,63
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:508,4665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:5010,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:50487,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ORCAY
|14,33
|160.492.158
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.327.611
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.604.299
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.614.123
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,09
|87.089.450
|% -4,55
|
|AKYHO
|2,45
|10.820.951
|% -3,92
|
|GARAN
|9,51
|1.494.480.864
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,55
|621.063.036
|% 0,79
|
|THYAO
|12,46
|527.857.355
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,28
|433.993.568
|% 0,28
|
|EREGL
|18,03
|350.343.278
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,55
|621.063.036
|% 0,79
|
|GARAN
|9,51
|1.494.480.864
|% 1,06
|
|HALKB
|4,76
|328.958.012
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.609.089
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,28
|433.993.568
|% 0,28
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4635
|8,4665
|% 0,05
|
|Euro
|10,0136
|10,0223
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,6788
|11,7374
|% 0,55
|
|Frank
|9,1750
|9,2303
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2491
|2,2604
|% 0,01
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,60
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|11,49
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|5,56
|
|Çeyrek
|780
|798
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|-0,76
|
Seans Raporu
16:50
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 4 artarak (% 0.68 ) 1, 547
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17:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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17:01XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 9, 739.00 milyon TL de
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17:01IDGYO
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 709, 987 adet işlem
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17:00BRYAT
Yüzde 6.39 oranında artışla 438.00 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 499 adet işlem