***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 15:06
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NSK - AĞUSTOS 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961954
BIST
09:551.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.431
En Düşük
1.431
09:558,5046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0424
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
09:5510,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
09:55488,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,83
|Açılış
|: 488,58
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YEOTK
|32,20
|16.875.762
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,35
|717.665
|% 6,15
|
|SELVA
|8,82
|1.187.260
|% 4,88
|
|BURCE
|24,60
|22.829
|% 4,50
|
|DESA
|10,30
|707.332
|% 3,94
|
|AKYHO
|2,43
|420.925
|% -4,71
|
|AKFGY
|3,45
|469.369
|% -3,09
|
|DAGI
|3,50
|292.114
|% -2,23
|
|ERSU
|3,37
|90.394
|% -2,03
|
|EDIP
|3,40
|88.907
|% -2,02
|
|ISCTR
|5,46
|286.751.328
|% 0,00
|
|SAHOL
|9,96
|149.150.722
|% 0,00
|
|HALKB
|4,67
|107.143.635
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,13
|79.571.952
|% 0,00
|
|FENER
|34,98
|77.344.224
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,46
|286.751.328
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|28.141.958
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,57
|72.534.442
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,23
|57.614.683
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5001
|8,5046
|% 0,50
|
|Euro
|10,0607
|10,0680
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,6664
|11,7249
|% 0,44
|
|Frank
|9,1990
|9,2544
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2588
|2,2701
|% 0,44
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,99
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,19
|