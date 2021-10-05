***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2021 17:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967083
BIST
17:541.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
17:548,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
17:5410,3115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
17:54499,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,85
|Açılış
|: 499,86
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler17:54
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.028.304
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.734.350
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.997.547
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|172.571.844
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|38.859.046
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,67
|27.396.017
|% -9,85
|
|MARTI
|1,52
|19.119.294
|% -9,52
|
|KARYE
|14,97
|107.193.566
|% -9,27
|
|GARAN
|9,26
|1.392.040.577
|% 0,43
|
|MAREN
|9,40
|1.311.667.708
|% -6,47
|
|TUPRS
|120,40
|1.173.613.661
|% 3,79
|
|THYAO
|14,02
|1.118.192.432
|% 1,08
|
|SISE
|8,12
|496.033.075
|% -0,25
|
|SKBNK
|0,99
|188.947.308
|% 1,02
|
|GARAN
|9,26
|1.392.040.577
|% 0,43
|
|MAREN
|9,40
|1.311.667.708
|% -6,47
|
|YKBNK
|2,37
|296.003.969
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|119.298.421
|% 0,70
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8792
|8,8811
|% 0,38
|
|Euro
|10,3026
|10,3115
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0489
|12,1093
|% 0,31
|
|Frank
|9,5167
|9,5740
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3581
|2,3699
|% 0,19
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-17,69
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|1,67
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
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17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
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17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
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17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220