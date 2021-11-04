***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 18:00
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974828
BIST
17:511.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 29,77
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:519,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0736
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:5111,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0301
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:51561,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 12,77
|Açılış
|: 561,27
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:51
|GLYHO
|1,98
|320.194.445
|% 10,00
|
|TETMT
|190,80
|8.152.327
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.625.269
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|140.682.745
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|155.221.198
|% 9,95
|
|BASGZ
|28,04
|11.423.468
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.980.977
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|292.731.085
|% -9,29
|
|DOBUR
|65,00
|31.709.986
|% -8,19
|
|DGKLB
|2,37
|152.029.700
|% -5,58
|
|THYAO
|16,78
|3.121.210.952
|% 7,70
|
|GARAN
|10,51
|2.469.778.632
|% 1,25
|
|ISCTR
|6,16
|900.873.994
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,97
|854.698.489
|% 3,13
|
|AKBNK
|6,32
|800.595.191
|% 1,94
|
|TSKB
|1,56
|762.830.647
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,97
|854.698.489
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,12
|300.825.995
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,04
|525.745.065
|% 2,51
|
|GARAN
|10,51
|2.469.778.632
|% 1,25
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7099
|9,7143
|% 0,76
|
|Euro
|11,2170
|11,2307
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,0859
|13,1515
|% -0,51
|
|Frank
|10,5878
|10,6516
|% 0,55
|
|Riyal
|2,5825
|2,5954
|% 0,80
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|25,94
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,73
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,18
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|1,04
|