***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 18:00
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974829
BIST
17:521.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 29,25
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:529,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0742
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:5211,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0264
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:52560,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 12,25
|Açılış
|: 560,74
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:50
|GLYHO
|1,98
|320.350.762
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.626.024
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.152.327
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|140.700.046
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|155.289.722
|% 9,95
|
|BASGZ
|28,04
|11.464.182
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.003.733
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|294.352.755
|% -9,29
|
|DOBUR
|65,00
|31.709.986
|% -8,19
|
|DGKLB
|2,36
|152.198.430
|% -5,98
|
|THYAO
|16,78
|3.136.879.791
|% 7,70
|
|GARAN
|10,52
|2.472.039.863
|% 1,35
|
|ISCTR
|6,18
|908.274.175
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|872.547.522
|% 3,47
|
|AKBNK
|6,32
|805.808.693
|% 1,94
|
|TSKB
|1,57
|763.722.044
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,98
|872.547.522
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,11
|300.936.895
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,04
|526.171.739
|% 2,51
|
|GARAN
|10,52
|2.472.039.863
|% 1,35
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7094
|9,7143
|% 0,76
|
|Euro
|11,2185
|11,2279
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,0844
|13,1500
|% -0,52
|
|Frank
|10,5887
|10,6525
|% 0,55
|
|Riyal
|2,5823
|2,5952
|% 0,80
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|26,23
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,58
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,17
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|1,29
|