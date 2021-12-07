***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 15:34
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981540
BIST
16:491.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 53,85
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.982
En Düşük
1.943
16:4913,6804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1172
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:4915,3996
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1802
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:49781,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -8,09
|Açılış
|: 781,19
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PKENT
|5.418,60
|6.451.151
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.209.584
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.504.075
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,95
|102.367.353
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,95
|102.367.353
|% -9,86
|
|SISE
|14,67
|4.034.042.084
|% 9,97
|
|GARAN
|11,88
|2.365.302.124
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,68
|2.293.160.235
|% 4,09
|
|ASELS
|23,14
|1.928.405.014
|% 2,66
|
|THYAO
|19,29
|1.691.091.758
|% 3,21
|
|SISE
|14,67
|4.034.042.084
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,56
|979.074.242
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,41
|592.562.725
|% 1,26
|
|KRDMD
|9,68
|2.293.160.235
|% 4,09
|
|KLGYO
|2,21
|524.314.486
|% -9,80
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6779
|13,6804
|% -0,85
|
|Euro
|15,3811
|15,3996
|% -1,16
|
|Sterlin
|18,0604
|18,1510
|% -0,96
|
|Frank
|14,7211
|14,8098
|% -0,86
|
|Riyal
|3,6403
|3,6586
|% -0,71
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,41
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|