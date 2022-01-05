***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2022 17:58
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989063
BIST
18:002.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 41,80
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0013,5630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1555
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
18:0015,3938
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2420
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
18:00796,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 13,59
|Açılış
|: 796,11
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SEKUR
|18,26
|34.846.141
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.515.243
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.275.534
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|397.297.911
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.068.767
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.134.066
|% -9,91
|
|KLKIM
|17,68
|80.331.825
|% -7,82
|
|BUCIM
|3,84
|52.572.637
|% -6,57
|
|RALYH
|11,99
|41.328.343
|% -6,18
|
|THYAO
|23,98
|2.874.759.265
|% 5,18
|
|EREGL
|30,92
|2.512.360.964
|% 2,32
|
|GARAN
|11,46
|1.745.055.008
|% 0,26
|
|PETKM
|8,77
|1.589.960.163
|% 7,08
|
|SISE
|14,41
|1.289.729.948
|% 1,05
|
|PETKM
|8,77
|1.589.960.163
|% 7,08
|
|YKBNK
|3,50
|612.711.547
|% 2,04
|
|GARAN
|11,46
|1.745.055.008
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,29
|327.489.327
|% 1,33
|
|THYAO
|23,98
|2.874.759.265
|% 5,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5465
|13,5630
|% 1,16
|
|Euro
|15,3737
|15,3938
|% 1,60
|
|Sterlin
|18,3013
|18,3931
|% 1,23
|
|Frank
|14,7467
|14,8355
|% 1,21
|
|Riyal
|3,5963
|3,6143
|% 1,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|8,52
|
|Altın Gr.
|797
|797
|14,72
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,14
|0,20
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|1,21
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198