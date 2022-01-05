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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.01.2022 17:58
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu 2021/12



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989061


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKUR 18,26 32.944.560 % 10,00  
DGGYO 10,67 4.451.778 % 10,00  
IDGYO 2,09 3.275.534 % 10,00  
BALAT 9,57 1.830.196 % 10,00  
BASGZ 13,57 396.631.556 % 9,97  
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17:53 Alış Satış %  
Dolar 13,5486 13,5734 % 1,24  
Euro 15,3825 15,4042 % 1,67  
Sterlin 18,2990 18,3907 % 1,21  
Frank 14,7394 14,8282 % 1,16  
Riyal 3,5945 3,6125 % 1,01  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 10,15  
Altın Gr. 797 797 14,32  
Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 0,08  
Gümüş Gr. 10,11 10,12 0,18  
B. Petrol 81,15 81,15 1,15  
Seans Raporu 17:53
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