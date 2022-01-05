***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2022 17:58
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989061
BIST
17:542.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 41,29
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
17:5413,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1694
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
17:5415,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2533
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
17:54797,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 14,79
|Açılış
|: 797,30
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SEKUR
|18,26
|32.944.560
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.451.778
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.275.534
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|396.631.556
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.048.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.078.020
|% -9,91
|
|KLKIM
|17,71
|77.726.973
|% -7,66
|
|RALYH
|11,85
|37.829.475
|% -7,28
|
|BUCIM
|3,83
|51.073.122
|% -6,81
|
|THYAO
|23,96
|2.796.166.440
|% 5,09
|
|EREGL
|30,76
|2.353.127.592
|% 1,79
|
|GARAN
|11,46
|1.639.730.088
|% 0,26
|
|PETKM
|8,80
|1.560.234.293
|% 7,45
|
|SISE
|14,46
|1.191.946.641
|% 1,40
|
|PETKM
|8,80
|1.560.234.293
|% 7,45
|
|YKBNK
|3,49
|561.401.431
|% 1,75
|
|GARAN
|11,46
|1.639.730.088
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,28
|304.403.096
|% 0,88
|
|THYAO
|23,96
|2.796.166.440
|% 5,09
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5486
|13,5734
|% 1,24
|
|Euro
|15,3825
|15,4042
|% 1,67
|
|Sterlin
|18,2990
|18,3907
|% 1,21
|
|Frank
|14,7394
|14,8282
|% 1,16
|
|Riyal
|3,5945
|3,6125
|% 1,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|10,15
|
|Altın Gr.
|797
|797
|14,32
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,18
|
|B. Petrol
|81,15
|81,15
|1,15
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198