***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 17:27
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006887
BIST
17:372.027
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 41,05
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:3714,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0184
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:3715,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0443
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:37874,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,70
|Açılış
|: 874,97
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:37
|PKENT
|374,00
|21.065.256
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.146.309.766
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.834.928
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.427.104
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,25
|143.438.620
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KONKA
|10,41
|144.122.275
|% -6,05
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|PAPIL
|19,50
|11.762.592
|% -4,69
|
|KRDMD
|13,46
|3.862.036.558
|% 4,67
|
|THYAO
|26,04
|3.097.875.356
|% 0,23
|
|EREGL
|35,52
|2.806.851.699
|% 3,02
|
|ASELS
|23,98
|1.951.309.347
|% 4,44
|
|GARAN
|11,75
|1.625.822.660
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,46
|3.862.036.558
|% 4,67
|
|YKBNK
|3,66
|703.981.456
|% 0,27
|
|PETKM
|7,89
|1.220.523.278
|% 3,27
|
|GARAN
|11,75
|1.625.822.660
|% 1,12
|
|DOHOL
|2,65
|343.716.682
|% 2,71
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1004
|14,1082
|% 0,13
|
|Euro
|15,6271
|15,6649
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,8300
|18,9245
|% 0,05
|
|Frank
|15,2888
|15,3809
|% 0,28
|
|Riyal
|3,7505
|3,7693
|% 0,17
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,73
|
|Altın Gr.
|875
|875
|3,19
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,38
|