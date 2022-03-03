***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 17:27
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006888
BIST
17:372.027
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 41,05
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:3714,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0184
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:3715,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0443
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:37874,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,70
|Açılış
|: 874,97
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BUCIM
|2,02
|59.142.843
|% 13,48
|
|PKENT
|374,00
|21.059.272
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.145.549.514
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.678.265
|% 9,96
|
|AKFGY
|3,25
|143.310.248
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KONKA
|10,37
|142.580.530
|% -6,41
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KZBGY
|46,76
|10.793.543
|% -4,57
|
|KRDMD
|13,54
|3.739.757.876
|% 5,29
|
|THYAO
|26,14
|2.991.449.654
|% 0,62
|
|EREGL
|36,52
|2.388.837.555
|% 5,92
|
|ASELS
|24,12
|1.915.459.768
|% 5,05
|
|GARAN
|11,79
|1.578.642.513
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,54
|3.739.757.876
|% 5,29
|
|YKBNK
|3,68
|665.275.853
|% 0,82
|
|PETKM
|7,92
|1.183.063.909
|% 3,66
|
|GARAN
|11,79
|1.578.642.513
|% 1,46
|
|DOHOL
|2,65
|335.698.453
|% 2,71
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0965
|14,1012
|% 0,08
|
|Euro
|15,6276
|15,6741
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,8334
|18,9278
|% 0,06
|
|Frank
|15,2916
|15,3837
|% 0,30
|
|Riyal
|3,7520
|3,7708
|% 0,21
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,75
|
|Altın Gr.
|876
|876
|3,95
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,52
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50ESCOM
Yüzde 5.85 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 173, 790 adet işlem
-
17:49KRSTL
Yüzde 5.05 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 325, 863 adet işlem
-
17:48YAYLA
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 034, 289 adet işlem
-
17:47TSGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 662, 974 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 28, 418.00 milyon TL de