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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.04.2022 18:00
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Portföy Dağılım Raporu 2022/03



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016632


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.326  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 15,09 146.878.601 % 9,99  
CASA 110,20 413.363 % 9,98  
DOAS 70,05 59.106.469 % 9,97  
ULUSE 165,70 7.544.920 % 9,95  
PAGYO 11,27 3.872.750 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7275 14,7340 % 0,14  
Euro 16,0274 16,0548 % -0,01  
Sterlin 19,1708 19,2670 % -0,13  
Frank 15,7077 15,8023 % -0,48  
Riyal 3,9135 3,9331 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 -5,31  
Altın Gr. 911 911 0,19  
Cumhuriyet 6.066 6.158 -23,00  
Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 -0,07  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,04  
B. Petrol 102 102 -4,70  
Seans Raporu 18:05
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